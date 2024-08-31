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ВСУ снова атаковали Белгород. Есть погибшие

31 августа 2024 10:10
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Очередная атака киевского режима совершена на Белгород. ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня «Вампир». В списках погибших пятеро, пострадавших более 40, сообщил губернатор области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВСУ снова атаковали Белгород. Есть погибшие-2

Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, трех жителей эвакуируют на лечение в Москву. Снаряды взорвались на территории жилых районов. Под огнем оказались два многоквартирных дома, частные строения, школы и детский сад, 9 автомобилей. В отдельных строениях начался пожар, в пяти частных домовладениях повреждены кровли и окна. Восстановительные работы уже идут. После массированного обстрела Белгорода и области Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

# Теракт

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