Столтенберг называет атаку ВСУ на Курскую область законной

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, ВС Украины, наступая на Курскую область, не нарушили международное право, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Столтенберг выразил мнение, что Киев имеет право защищаться. Комментируя атаку ВСУ на Курскую область, политик заявил, что «согласно международному праву, оно не ограничивается границей».