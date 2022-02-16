В Германии здание Министерства сельского хозяйства завалили навозом

В Германии экоактивисты ворвались в здание Министерства сельского хозяйства и завалили его натуральными удобрениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким неприглядным способом они призвали правительство принять закон о контроле над пищевыми отходами, которые, по мнению участников акции, выбрасываются в огромных количествах и отравляют природу. А бездействие чиновников дурно пахнет.

Похожий протест прошел и во Франции. Только там таким же способ свое недовольство высказали местные фермеры. И требования у них были гораздо скромнее, а именно повысить цены на свою продукцию. И для демонстрации серьезности своих намерений забросали удобрениями парковку перед супермаркетом.