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В Германии здание Министерства сельского хозяйства завалили навозом

16 февраля 2022 15:05
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В Германии экоактивисты ворвались в здание Министерства сельского хозяйства и завалили его натуральными удобрениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии здание Министерства сельского хозяйства завалили навозом-1

Таким неприглядным способом они призвали правительство принять закон о контроле над пищевыми отходами, которые, по мнению участников акции, выбрасываются в огромных количествах и отравляют природу. А бездействие чиновников дурно пахнет.  

В Германии здание Министерства сельского хозяйства завалили навозом-4

Похожий протест прошел и во Франции. Только там таким же способ свое недовольство высказали местные фермеры. И требования у них были гораздо скромнее, а именно повысить цены на свою продукцию. И для демонстрации серьезности своих намерений забросали удобрениями парковку перед супермаркетом.  

# Акции протеста # Фотофакт

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