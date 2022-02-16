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В Канаде заблокируют счета граждан, которые финансово поддерживают протестующих дальнобойщиков

16 февраля 2022 09:23
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Новости Канады. В Канаде противостояние властей и дальнобойщиков, протестующих против ковид-ограничений, приобретает все более жесткие формы. Помимо введенного чрезвычайного положения, принято решение блокировать счета людей, которые финансово поддерживают участников протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Канаде заблокируют счета граждан, которые финансово поддерживают протестующих дальнобойщиков-1

Будут наказаны и всякого рода фонды, которые собирают деньги для продолжения акций. Движение дальнобойщиков, призывающее правительство отменить обязательную вакцинацию, оккупировало часть центра Оттавы с конца января. Из-за этого ушел в отставку глава городской полиции. Правоохранителей обвинили в том, что они слишком мягко отнеслись к протестам, которые создали серьезную проблему для экономики страны, правительства и простых граждан.  

# Акции протеста # Фотофакт

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