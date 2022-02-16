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ЕС закупил рекордные объёмы газа на случай прекращения поставок из России

16 февраля 2022 11:27
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Европа лихорадочно ищет пути выхода из энергетического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евросоюз закупил рекордные 10 триллионов кубометров газа, тем самым подстраховав себя на случай прекращения поставок голубого топлива из России. Об этом заявили в Еврокомиссии.  

ЕС закупил рекордные объёмы газа на случай прекращения поставок из России-1

Газ из собственных запасов поставили в ЕС Япония и Южная Корея. Помимо этого, Брюссель попросил США, Катар и Египет увеличить объемы поставок, надеясь, что предпринимаемые меры помогут избавиться от дефицита газа. Как известно, в европейских газохранилищах осталось менее трети запасов топлива.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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