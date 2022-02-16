В Европе ликвидировали крупнейшую сеть по торговле наркотиками

В Европе ликвидирована крупнейшая сеть по торговле наркотиками. Это стало результатом международной операции, в которой участвовали более 600 полицейских из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они провели около 100 обысков и задержали 45 человек, подозреваемых в организации наркотрафика.

Преступники ввозили кокаин из Латинской Америки в различные европейские порты, откуда затем распространяли по всей Европе. Для этого они создали хорошо организованную сеть и несколько предприятий в разных странах, в том числе в Хорватии и Испании, часто используя подставных лиц. Ее члены регулярно ездили в Дубай, Мексику и Колумбию, чтобы организовать свой незаконный бизнес.