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В Европе ликвидировали крупнейшую сеть по торговле наркотиками

16 февраля 2022 09:26
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В Европе ликвидирована крупнейшая сеть по торговле наркотиками. Это стало результатом международной операции, в которой участвовали более 600 полицейских из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они провели около 100 обысков и задержали 45 человек, подозреваемых в организации наркотрафика.  

В Европе ликвидировали крупнейшую сеть по торговле наркотиками-1

Преступники ввозили кокаин из Латинской Америки в различные европейские порты, откуда затем распространяли по всей Европе. Для этого они создали хорошо организованную сеть и несколько предприятий в разных странах, в том числе в Хорватии и Испании, часто используя подставных лиц. Ее члены регулярно ездили в Дубай, Мексику и Колумбию, чтобы организовать свой незаконный бизнес.  

# Наркотики # Фотофакт

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