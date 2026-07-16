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В Германии заявили о критическом дефиците рабочей силы

16 июля 2026 07:15
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Федеральное агентство по труду Германии обнародовало данные о критическом дефиците рабочей силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии заявили о критическом дефиците рабочей силы-2

За последнее десятилетие число работающих граждан сократилось на четыре миллиона человек. Власти экстренно восполнили нехватку кадров за счет мигрантов и беженцев. Иностранцы обеспечили почти половину прироста занятости. Особенно заметно увеличение в дефицитных сферах производства и услуг: доля зарубежных специалистов увеличилась вдвое и достигла 14 %.

# Германия

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