В Германии заявили о критическом дефиците рабочей силы

Федеральное агентство по труду Германии обнародовало данные о критическом дефиците рабочей силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последнее десятилетие число работающих граждан сократилось на четыре миллиона человек. Власти экстренно восполнили нехватку кадров за счет мигрантов и беженцев. Иностранцы обеспечили почти половину прироста занятости. Особенно заметно увеличение в дефицитных сферах производства и услуг: доля зарубежных специалистов увеличилась вдвое и достигла 14 %.