Чехия второй год фиксирует рекордное падение рождаемости – такого не было с конца XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первый квартал 2026 года число новорожденных снизилось на 6 %, а показатель рождаемости упал до уровня чуть более одного ребенка на женщину. Ситуация осложняется тем, что в детородный возраст вступает малочисленное поколение 90-х годов. По прогнозам аналитиков, даже ежегодный приток десятков тысяч мигрантов не сможет остановить сокращение населения. К концу века численность жителей страны может уменьшиться до 8,5 миллиона.