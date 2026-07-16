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Чехия второй год фиксирует рекордное падение рождаемости

16 июля 2026 06:33
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Чехия второй год фиксирует рекордное падение рождаемости – такого не было с конца XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия второй год фиксирует рекордное падение рождаемости-2

За первый квартал 2026 года число новорожденных снизилось на 6 %, а показатель рождаемости упал до уровня чуть более одного ребенка на женщину. Ситуация осложняется тем, что в детородный возраст вступает малочисленное поколение 90-х годов. По прогнозам аналитиков, даже ежегодный приток десятков тысяч мигрантов не сможет остановить сокращение населения. К концу века численность жителей страны может уменьшиться до 8,5 миллиона.

# Чехия

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