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Латвия и Литва согласовали проведение совместных учений на военном полигоне «Селия»

16 июля 2026 06:34
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Латвия и Литва согласовали проведение масштабных совместных учений на военном полигоне «Селия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия и Литва согласовали проведение совместных учений на военном полигоне «Селия»-2

Площадь объекта составляет 15 тысяч гектаров, его планируют полностью достроить к 2029 году. Полигон оснащен для проведения бригадных учений, испытаний артиллерии, минометов и отработки авиаподдержки. С июля 2025 года там функционирует учебный центр беспилотной авиации.

# Новости Литвы # Латвия # Новости Латвии

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