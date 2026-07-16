Латвия и Литва согласовали проведение совместных учений на военном полигоне «Селия»

Латвия и Литва согласовали проведение масштабных совместных учений на военном полигоне «Селия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Латвия и Литва согласовали проведение масштабных совместных учений на военном полигоне «Селия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадь объекта составляет 15 тысяч гектаров, его планируют полностью достроить к 2029 году. Полигон оснащен для проведения бригадных учений, испытаний артиллерии, минометов и отработки авиаподдержки. С июля 2025 года там функционирует учебный центр беспилотной авиации.