В Германии зафиксирован рост экономической неопределенности среди компаний

В марте почти 80 % немецких предприятий признались, что не могут спрогнозировать свое будущее развитие. Причина – конфликт на Ближнем Востоке: он спровоцировал рост цен на энергоносители и нарушил глобальные цепочки поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическая нестабильность достигла максимума за два года. Особенно тяжело приходится обрабатывающей промышленности – трудности испытывают 88 % предприятий отрасли, а в энергоемких секторах доля таких компаний превысила 90 %. Негативные последствия затронули также услуги, транспорт и логистику: там выросли риски, и бизнесу приходится срочно адаптироваться к новым условиям.