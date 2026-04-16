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В Германии зафиксирован рост экономической неопределенности среди компаний

16 апреля 2026 07:10
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В марте почти 80 % немецких предприятий признались, что не могут спрогнозировать свое будущее развитие. Причина – конфликт на Ближнем Востоке: он спровоцировал рост цен на энергоносители и нарушил глобальные цепочки поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическая нестабильность достигла максимума за два года. Особенно тяжело приходится обрабатывающей промышленности – трудности испытывают 88 % предприятий отрасли, а в энергоемких секторах доля таких компаний превысила 90 %. Негативные последствия затронули также услуги, транспорт и логистику: там выросли риски, и бизнесу приходится срочно адаптироваться к новым условиям.

Очередная антивоенная акция протеста прошла в Германии.

# Международная политика

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