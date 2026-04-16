В Мексике хотят вернуть фрекинг для снижения зависимости от американского природного газа

В Мексике снова обсуждают фрекинг – это способ добычи нефти и газа, когда в землю под большим давлением закачивают воду, песок и специальные добавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порода трескается, и топливо легче выходит на поверхность. Метод эффективный, но может загрязнять почву и подземные воды, поэтому вызывает много споров.