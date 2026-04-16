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В Мексике хотят вернуть фрекинг для снижения зависимости от американского природного газа

16 апреля 2026 06:09
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В Мексике снова обсуждают фрекинг – это способ добычи нефти и газа, когда в землю под большим давлением закачивают воду, песок и специальные добавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порода трескается, и топливо легче выходит на поверхность. Метод эффективный, но может загрязнять почву и подземные воды, поэтому вызывает много споров.

В Мексике хотят вернуть фрекинг для снижения зависимости от американского природного газа-2

Поводом для новой дискуссии стали заявления правительства о том, что Мексике нужно меньше зависеть от импорта. Сейчас около 75 % природного газа страна покупает в США. Власти говорят, что такая зависимость делает экономику уязвимой, особенно когда мировые цены растут.

Недавние кадры с месторождения в штате Веракрус показывают работающие установки и следы утечек нефти на земле. Подземные трубы проходят прямо под полями, где выращивают кукурузу. Местные жители и коренные народы боятся, что фрекинг усилит загрязнение и ухудшит состояние земель. Лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что правительство изучит новые технологии фрекинга – возможно, они менее вредны для природы. Это отличается от позиции ее предшественника, который был категорически против метода. Но эксперты напоминают: фрекинг используют уже много лет и во многих регионах.

Шахтер спасен в Мексике после 13 дней пребывания под землей.

# Международная политика

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