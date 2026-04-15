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Очередная антивоенная акция протеста прошла в Германии

15 апреля 2026 19:46
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Напряжение в немецком обществе нарастает. Жители ФРГ вновь вышли на улицы, выражая несогласие с милитаризацией страны. Очередная акция протеста прокатилась по городу Цвиккау, где недовольство вызвал не только сам курс властей, но и новый закон о военной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот нормативный акт вступил в силу с 1 января. Согласно нововведениям, каждый мужчина в возрасте от 17 до 45 лет при планировании отъезда за границу на срок более 3 месяцев обязан уведомить военных комиссаров. 

Более того, закон обязал всех 18-летних юношей заполнять специальные вопросники, а также проходить процедуру определения годности к строевой. Подобные меры воспринимаются в обществе как шаг к возвращению обязательного призыва. 

Протестующие также выступают против милитаризации немецкой экономики, где предприятия все чаще переходят на выпуск вооружений. Молодежь критикует отсутствие самоопределения и нехватку финансирования сферы образования на фоне растущих военных расходов. 

# Международная политика

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