Розничные цены на бензин и дизель в Кении выросли до 24%
В Кении – новый виток топливного кризиса. Розничные цены на бензин и дизель выросли до 24 %, и это уже отражается на экономике: дорожают перевозки, растут издержки бизнеса, а потребители спешат заправиться до вступления новых тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Великобритании из-за резкого роста цен на топливо участились кражи на автозаправках.
На заправках Найроби – очереди. Табло с ценами обновляются буквально на глазах. Регулятор объясняет скачок резким подорожанием нефти на мировом рынке и сокращением поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Импортируемые нефтепродукты выросли в цене почти на 69 %, и страна, которая почти полностью зависит от внешних поставок, ощущает это мгновенно.
– Правительство повышает цену на топливо, и оно должно быть доступно. Не повышайте цену, если его нет. Повышайте – но пусть оно будет в наличии.
– Большинство наших клиентов почувствуют удар от повышения цен на топливо, и мы призываем правительство подумать о переработке нашей собственной нефти в Кении.
Литр бензина теперь стоит почти 207 кенийских шиллингов – это около 1 доллара и 60 центов. Дизель подорожал сильнее всего. Для страны, где транспортные расходы напрямую влияют на стоимость продовольствия и услуг – это тяжелый удар.
Чтобы смягчить давление на потребителей, власти снизили НДС на топливо с 16 до 13 %, но эксперты отмечают: без диверсификации поставок и развития собственной переработки ситуация будет оставаться уязвимой к мировым ценовым шокам.