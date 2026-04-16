Розничные цены на бензин и дизель в Кении выросли до 24%

В Кении – новый виток топливного кризиса. Розничные цены на бензин и дизель выросли до 24 %, и это уже отражается на экономике: дорожают перевозки, растут издержки бизнеса, а потребители спешат заправиться до вступления новых тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заправках Найроби – очереди. Табло с ценами обновляются буквально на глазах. Регулятор объясняет скачок резким подорожанием нефти на мировом рынке и сокращением поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Импортируемые нефтепродукты выросли в цене почти на 69 %, и страна, которая почти полностью зависит от внешних поставок, ощущает это мгновенно.

– Правительство повышает цену на топливо, и оно должно быть доступно. Не повышайте цену, если его нет. Повышайте – но пусть оно будет в наличии.

– Большинство наших клиентов почувствуют удар от повышения цен на топливо, и мы призываем правительство подумать о переработке нашей собственной нефти в Кении.