Несколько стран ЕС планируют эвакуировать граждан из Уханя

Новости мира. Несколько европейских стран эвакуируют своих граждан из китайского Уханя. Репатриация запланирована на середину недели и будет проводиться с разрешения властей КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция планирует вывезти из эпицентра заболевания несколько сотен своих граждан. Затем эти люди будут вынуждены провести две недели на карантине. О планах эвакуации объявили и другие страны: Германия, Испания, Великобритания, Италия, Япония, Австралия и США. Врачи ЕАЭС обсудят онлайн ситуацию с коронавирусом

Между тем, число жертв коронавируса достигло 81. Количество заболевших приближается к 3000. Первый случай заболевания зафиксирован в Камбодже. Подтвердили заражение инфекцией и в Украине, однако обнаруженный там штамм не соответствует вирусу, который распространился в Поднебесной. Китайские медики уточнили симптомы коронавируса