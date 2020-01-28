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Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»

28 января 2020 08:15
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Новости мира. В Лондонской Королевской академии художеств открылась выставка «Пикассо и бумага». На ней представлено свыше 300 работ знаменитого художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»-1

Основоположник кубизма обожал бумагу и не только рисовал на ней – он её сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. На выставке можно проследить за развитием творческой карьеры мастера, которая охватывает почти 80 лет.

Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»-4

Кроме картин, здесь представлены письма, фотографии, а также блокноты с зарисовками. Это самая полная выставка работ Пикассо на бумаге из всех, что когда-либо существовали. Продлиться она до 24 апреля. 

Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»-7

# Художник # Пабло Пикассо # Фотофакт

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