Прямой эфир

Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии

27 января 2020 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США трагически оборвалась жизнь 41-летнего Коби Брайанта – одного из величайших баскетболистов в истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии-1

26 января вертолет, на борту которого был экс-игрок НБА, разбился в окрестностях Лос-Анджелеса. По предварительным данным причиной катастрофы стала недостаточная видимость.

Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии-4

По информации полиции, в частном вертолете вместе с баскетболистом находились еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джинна. Все пассажиры и пилот погибли.

Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии-7

# Крушение # Коби Брайант # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США
27 января 2020 16:49

Самолёт, который разбился в Афганистане, мог принадлежать ВВС США

75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим
27 января 2020 14:41

75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Делегации более 50 стран прибыли в Освенцим

Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях
27 января 2020 14:25

Триумфатором «Грэмми» стала Билли Айлиш. Она победила в четырёх главных номинациях