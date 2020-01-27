Разбился вертолёт, в котором летел Коби Брайант с дочерью. Что известно о трагедии

Новости США. В США трагически оборвалась жизнь 41-летнего Коби Брайанта – одного из величайших баскетболистов в истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости США. В США трагически оборвалась жизнь 41-летнего Коби Брайанта – одного из величайших баскетболистов в истории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
26 января вертолет, на борту которого был экс-игрок НБА, разбился в окрестностях Лос-Анджелеса. По предварительным данным причиной катастрофы стала недостаточная видимость.
По информации полиции, в частном вертолете вместе с баскетболистом находились еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джинна. Все пассажиры и пилот погибли.