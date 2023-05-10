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В Германии выпуск продукции сократился почти на 3,5%

10 мая 2023 08:38
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Новости Германии. В Германии упало промышленное производство. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление. По его данным, за месяц выпуск продукции сократился почти на 3,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии выпуск продукции сократился почти на 3,5%-1

Спад затронул большинство отраслей крупнейшей экономики Европы. Даже такую мощную, как автопром. Выпуск новых автомобилей сократился на 6,5 %. И, по данным статуправления, у немецкой экономики плохие перспективы. За месяц новые заказы для производственных компаний упали почти на 11 %.  

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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