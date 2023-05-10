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Сойлу: США пытаются вмешаться в выборы Турции

10 мая 2023 08:02
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Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что манипуляции западных СМИ по вопросам предстоящих выборов в Турции призваны реализовать план США, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Yeni Akit.

По мнению министра, средства массовой информации Запада осуществляют попытки вмешательства в политическую систему Турции, стремясь насадить свою точку зрения. При этом он подчеркнул, что после победы на выборах 2023 года наступит устойчивая стабильность, что и является причиной волнения на Западе. 

Он также подчеркнул, что Турция не приемлет мандат США, вследствие чего Соединенные Штаты предпринимают усилия по нанесению ответного удара. Ранее Сойлу говорил, что Америка хочет создать террористическое государство у границ Турции. 

Турецкие выборы состоятся 14 мая, где главными претендентами будут представители «Республиканского альянса» и «Народного альянса». Если ни один из кандидатов не наберет 50 % голосов, то 28 мая будет проведен повторный тур голосования на президентских выборах.

# Международная политика # Сулейман Сойлу

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