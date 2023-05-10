Прямой эфир

США перебросили в Эстонию эскадрилью многоцелевых истребителей

10 мая 2023 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

НАТО продолжает расширять присутствие в Прибалтике. В соседних с Беларусью странах растет количество солдат и военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

США перебросили в Эстонию эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 «Раптор». Они разместятся на авиабазе «Эмари» под Таллином. В Эстонии уже находится эскадрилья истребителей британских ВВС. Теперь этого добивается и Литва. Вильнюс обратился к Вашингтону с просьбой расширить воздушную группировку НАТО. До этого Пентагон пообещал отправить в Балтийское море корабли ВМС США.  

США перебросили в Эстонию эскадрилью многоцелевых истребителей-1

Активно призывает НАТО к сотрудничеству и Латвия. В этой стране уже развернули ракетную систему противовоздушной обороны Вооруженные силы Испании.  

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генерал ВВС Греции Христу критикует руководство Украины за перенос боёв в города с мирными жителями
10 мая 2023 08:15

Генерал ВВС Греции Христу критикует руководство Украины за перенос боёв в города с мирными жителями

Сойлу: США пытаются вмешаться в выборы Турции
10 мая 2023 08:02

Сойлу: США пытаются вмешаться в выборы Турции

Украинские БПЛА попытались атаковать военный объект под Воронежем
10 мая 2023 07:58

Украинские БПЛА попытались атаковать военный объект под Воронежем