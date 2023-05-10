НАТО продолжает расширять присутствие в Прибалтике. В соседних с Беларусью странах растет количество солдат и военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США перебросили в Эстонию эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 «Раптор». Они разместятся на авиабазе «Эмари» под Таллином. В Эстонии уже находится эскадрилья истребителей британских ВВС. Теперь этого добивается и Литва. Вильнюс обратился к Вашингтону с просьбой расширить воздушную группировку НАТО. До этого Пентагон пообещал отправить в Балтийское море корабли ВМС США.