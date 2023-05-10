Бывший генерал-майор ВВС Греции Павлос Христу раскритиковал руководство Украины за перенос военных действий в города, назвав это преступлением по отношению к народу, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что войны должны вестись только между войсками на открытых пространствах, а не на территории жилых районов. Христу также отметил, что такой подход ведет к многочисленным утратам среди гражданского населения и противоречит международным нормам. Он выразил обеспокоенность тем, что мировая общественность в последние восемь лет не обращала никакого внимания на обстрелы городов со стороны украинских войск.