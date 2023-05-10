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Генерал ВВС Греции Христу критикует руководство Украины за перенос боёв в города с мирными жителями

10 мая 2023 08:15
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Бывший генерал-майор ВВС Греции Павлос Христу раскритиковал руководство Украины за перенос военных действий в города, назвав это преступлением по отношению к  народу, сообщает РИА Новости. 

Он отметил, что войны должны вестись только между войсками на открытых пространствах, а не на территории жилых районов. Христу также отметил, что такой подход ведет к многочисленным утратам среди гражданского населения и противоречит международным нормам. Он выразил обеспокоенность тем, что мировая общественность в последние восемь лет не обращала никакого внимания на обстрелы городов со стороны украинских войск.

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