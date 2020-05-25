Американец напал на прихожан в церкви. Полицейским пришлось применить электрошок

Новости США. Мужчина вооруженный ножом напал на прихожан церкви в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время богослужения. Американец выкрикивал оскорбления в адрес собравшихся и размахивал оружием.

Когда прибывшие к месту ЧП правоохранители попытались задержать нарушителя спокойствия, он оказал сопротивление и ранил двоих полицейских. После этого стражам порядка пришлось применить электрошок.