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Американец напал на прихожан в церкви. Полицейским пришлось применить электрошок

25 мая 2020 19:32
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Новости США. Мужчина вооруженный ножом напал на прихожан церкви в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Американец напал на прихожан в церкви. Полицейским пришлось применить электрошок-1

Инцидент произошел во время богослужения. Американец выкрикивал оскорбления в адрес собравшихся и размахивал оружием.

Когда прибывшие к месту ЧП правоохранители попытались задержать нарушителя спокойствия, он оказал сопротивление и ранил двоих полицейских. После этого стражам порядка пришлось применить электрошок.

Американец напал на прихожан в церкви. Полицейским пришлось применить электрошок-4

Мужчину доставили в больницу. Ему предъявлены обвинения в нападении на полицейских.

# Нападение # Фотофакт

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