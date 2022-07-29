В Германии впервые за 30 лет импорт превысил экспорт

Дефицит торгового баланса составил 1 миллиард евро. Международные продажи упали на 0,5 %, тогда как импорт вырос на 2,7 % – гораздо больше, чем ожидали экономисты. Причина в том, что, с одной стороны, компании столкнулись со стремительным ростом расходов на покупку зарубежных товаров, а с другой – снижением спроса на их продукцию. Такие цены на импортные товары, как энергия, продукты питания и запчасти, используемые производителями, выросли более чем на 30 % в мае в годовом исчислении на фоне 15 % роста экспортных цен.