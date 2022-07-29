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В США ВВП страны снизился на 1 %

29 июля 2022 08:59
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Новости США. В США зафиксирован спад экономики. За несколько месяцев ВВП страны снизился почти на 1 %, хотя эксперты ожидали его подъем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США ВВП страны снизился на 1 %-1

Повсеместно сократились инвестиции в бизнес-строительство. Значительно урезаны расходы правительства, штатов и местных органов власти. Многие американские аналитики считают это одним из главных признаков рецессии. Белый дом, где неоднократно убеждали в обратном, вынужден был признать, что проблема существует. И путей для ее решения становится все меньше.  

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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