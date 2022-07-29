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В Никарагуа 15 человек погибли в крупном ДТП

29 июля 2022 09:09
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Новости Никарагуа. 15 человек погибли в крупном ДТП в Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Никарагуа 15 человек погибли в крупном ДТП-1

Там автобус на полной скорости съехал с трассы и рухнул в пропасть. Как сообщили в полиции, при этом он задел еще несколько машин. В момент катастрофы в салоне находились 90 пассажиров, 47 находятся в больнице, четверо в тяжелом состоянии. По предварительной версии у автобуса отказали тормоза. На месте происшествия работает полиция, которая намерена установить точную причину катастрофы.

# ДТП # Новости Никарагуа # Фотофакт

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