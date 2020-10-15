В Германии впервые за 10 лет сократилось население

Новости Германии. Население Германии сократилось впервые за 10 лет. За первую половину 2020 года число людей, которые проживают в ФРГ, сократилось на 40 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии на данный момент насчитывается 83 миллиона жителей. Уменьшение населения связывают с резким сокращением притока иммигрантов в связи с пандемией COVID-19. За полгода число приезжих уменьшилось почти на 30 %. А именно высокими показателями иммиграции компенсировался низкий уровень рождаемости в стране в течение нескольких лет.