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В Германии впервые за 10 лет сократилось население

15 октября 2020 19:51
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Новости Германии. Население Германии сократилось впервые за 10 лет. За первую половину 2020 года число людей, которые проживают в ФРГ, сократилось на 40 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии впервые за 10 лет сократилось население-1

В Германии на данный момент насчитывается 83 миллиона жителей. Уменьшение населения связывают с резким сокращением притока иммигрантов в связи с пандемией COVID-19. За полгода число приезжих уменьшилось почти на 30 %. А именно высокими показателями иммиграции компенсировался низкий уровень рождаемости в стране в течение нескольких лет.

# Коронавирус # Фотофакт

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