На МКС сломалась система получения кислорода

На Международной космической станции сломалась система, которая позволяет получать экипажу кислород. О случившемся уже доложили на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космонавты разбираются в ситуации. Система работает на станции с момента ее создания. Она способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час.

В апреле 2010 года экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы починить поломку этой системы.