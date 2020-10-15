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На МКС сломалась система получения кислорода

15 октября 2020 19:50
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На Международной космической станции сломалась система, которая позволяет получать экипажу кислород. О случившемся уже доложили на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На МКС сломалась система получения кислорода-1

Космонавты разбираются в ситуации. Система работает на станции с момента ее создания. Она способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час.

В апреле 2010 года экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы починить поломку этой системы.

# Космос # Фотофакт

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