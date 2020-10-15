В Сингапуре авиакомпания переоборудовала два самолёта в рестораны

Новости Сингапура. Необычный ресторан появился в Сингапуре. На время пандемии коронавируса одна из авиакомпаний переоборудовала два самолета А380 в рестораны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Входные билеты в необычное заведение распродали всего за полчаса. Бронь на место в люксовом классе обошлась в 642 сингапурских доллара – это более 1 200 белорусских рублей. В бизнес-классе – 321 доллар, что эквивалентно 600 рублям.