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В Сингапуре авиакомпания переоборудовала два самолёта в рестораны

15 октября 2020 19:50
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Новости Сингапура. Необычный ресторан появился в Сингапуре. На время пандемии коронавируса одна из авиакомпаний переоборудовала два самолета А380 в рестораны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сингапуре авиакомпания переоборудовала два самолёта в рестораны-1

Входные билеты в необычное заведение распродали всего за полчаса. Бронь на место в люксовом классе обошлась в 642 сингапурских доллара – это более 1 200 белорусских рублей. В бизнес-классе – 321 доллар, что эквивалентно 600 рублям.

В Сингапуре авиакомпания переоборудовала два самолёта в рестораны-4

Меню для «воздушных» ресторанов разработала сингапурский шеф-повар. Гостям предложат два бесплатных алкогольных напитка, а также неограниченное число безалкогольных. Для желающих авиакомпания организует экскурсию по самолету.

# Ресторан # Фотофакт

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