Коронавирус в мире: в США студенты намерено пытались заразиться, а в Украине критическая ситуация

Во многих странах заболеваемость коронавирусом уже превысила весенние показатели и регулярно обновляет максимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многих странах заболеваемость коронавирусом уже превысила весенние показатели и регулярно обновляет максимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за минувшую неделю в Европе, по данным ВОЗ, зарегистрировали почти 700 тысяч новых случаев заражения – больше, чем когда бы то ни было.
Критическая ситуация в Украине. В больницах с COVID-19 уже находятся более 20 тысяч пациентов. В некоторых койко-места заполнены почти на 100 %.
В Германии вводятся жесткие ограничения. В ряде населенных пунктов будет запрещена работа клубов, баров и ресторанов начиная с 23:00. Это коснется городов и регионов, в которых в течение семи дней фиксируется 50 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей. Между тем канцлер Германии заявила, что экономика страны не выдержит нового локдауна.
Ну а кто-то пытается заработать на болезни. Так, в американском штате Айдахо некоторые студенты намеренно пытались заразиться COVID-19, чтобы позже продать плазму крови с антителами, за которую в интернете предлагали сразу 100 долларов. Университет начал собственное расследование.