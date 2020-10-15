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Коронавирус в мире: в США студенты намерено пытались заразиться, а в Украине критическая ситуация

15 октября 2020 19:08
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Во многих странах заболеваемость коронавирусом уже превысила весенние показатели и регулярно обновляет максимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус в мире: в США студенты намерено пытались заразиться, а в Украине критическая ситуация-1

Только за минувшую неделю в Европе, по данным ВОЗ, зарегистрировали почти 700 тысяч новых случаев заражения – больше, чем когда бы то ни было.

Критическая ситуация в Украине. В больницах с COVID-19 уже находятся более 20 тысяч пациентов. В некоторых койко-места заполнены почти на 100 %.

Коронавирус в мире: в США студенты намерено пытались заразиться, а в Украине критическая ситуация-4

В Германии вводятся жесткие ограничения. В ряде населенных пунктов будет запрещена работа клубов, баров и ресторанов начиная с 23:00. Это коснется городов и регионов, в которых в течение семи дней фиксируется 50 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей. Между тем канцлер Германии заявила, что экономика страны не выдержит нового локдауна.

Коронавирус в мире: в США студенты намерено пытались заразиться, а в Украине критическая ситуация-7

Ну а кто-то пытается заработать на болезни. Так, в американском штате Айдахо некоторые студенты намеренно пытались заразиться COVID-19, чтобы позже продать плазму крови с антителами, за которую в интернете предлагали сразу 100 долларов. Университет начал собственное расследование.

# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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