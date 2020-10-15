Коронавирус в мире: в США студенты намерено пытались заразиться, а в Украине критическая ситуация

Во многих странах заболеваемость коронавирусом уже превысила весенние показатели и регулярно обновляет максимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за минувшую неделю в Европе, по данным ВОЗ, зарегистрировали почти 700 тысяч новых случаев заражения – больше, чем когда бы то ни было. Критическая ситуация в Украине. В больницах с COVID-19 уже находятся более 20 тысяч пациентов. В некоторых койко-места заполнены почти на 100 %.

В Германии вводятся жесткие ограничения. В ряде населенных пунктов будет запрещена работа клубов, баров и ресторанов начиная с 23:00. Это коснется городов и регионов, в которых в течение семи дней фиксируется 50 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей. Между тем канцлер Германии заявила, что экономика страны не выдержит нового локдауна.