В Германии водитель уснул за рулём, автобус съехал в кювет. Более 30 человек пострадали

Новости Германии. Более 30 человек пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса. Трое получили серьезные травмы, однако их жизням ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на трассе между городами Вёббелин и Хагенов по дороге в Гамбург. Водитель уснул за рулем, автобус потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.