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В Германии водитель уснул за рулём, автобус съехал в кювет. Более 30 человек пострадали

12 сентября 2020 14:18
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Новости Германии. Более 30 человек пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса. Трое получили серьезные травмы, однако их жизням ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии водитель уснул за рулём, автобус съехал в кювет. Более 30 человек пострадали-1

Инцидент произошел на трассе между городами Вёббелин и Хагенов по дороге в Гамбург. Водитель уснул за рулем, автобус потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.

В Германии водитель уснул за рулём, автобус съехал в кювет. Более 30 человек пострадали-4

Сколько всего человек находились в салоне не уточняется. Известно лишь, что среди пассажиров были граждане нескольких стран.

# Аварии в Германии # Фотофакт

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