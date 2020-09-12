Политсоветники лидеров «нормандской четверки» завершили переговоры в Берлине

Новости Украины. В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». Участники встречи обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». Участники встречи обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания была реализация Минских соглашений. Все вопросы согласовать не удалось. Политсоветники договорились поддерживать режим тишины в Донбассе. Стороны согласились с тем, что дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут выполняться как с одной, так и с другой стороны.
В то же время Киев настаивает на необходимости пересмотреть Минские соглашения, которые не устраивают Украину, однако никакой конкретики в эти заявления не вносит.