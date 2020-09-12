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Политсоветники лидеров «нормандской четверки» завершили переговоры в Берлине

12 сентября 2020 12:48
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Новости Украины. В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». Участники встречи обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политсоветники лидеров «нормандской четверки» завершили переговоры в Берлине-1

В центре внимания была реализация Минских соглашений. Все вопросы согласовать не удалось. Политсоветники договорились поддерживать режим тишины в Донбассе. Стороны согласились с тем, что дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут выполняться как с одной, так и с другой стороны.

Политсоветники лидеров «нормандской четверки» завершили переговоры в Берлине-4

В то же время Киев настаивает на необходимости пересмотреть Минские соглашения, которые не устраивают Украину, однако никакой конкретики в эти заявления не вносит.

# Война в Украине

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