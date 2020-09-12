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Лесные пожары в США: 24 человека погибли, десятки – пропали без вести

12 сентября 2020 12:46
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Новости США. США вновь во власти лесных пожаров. По меньшей мере 24 человека погибли на западе страны. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в США: 24 человека погибли, десятки – пропали без вести-1

Власти предполагают, что жертв будет намного больше. Огонь охватил почти полтора миллиона гектаров земли. Разрушены тысячи жилых домов. Только в штате Орегон эвакуировано больше полумиллиона человек – это десятая часть всего населения штата.

Лесные пожары в США: 24 человека погибли, десятки – пропали без вести-4

Причиной возникновения пожаров называют поджоги. В сети появлялись сообщения о причастности к ним экстремистов. Но ФБР эту версию отвергло.

# Пожар

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