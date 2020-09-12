Лесные пожары в США: 24 человека погибли, десятки – пропали без вести

Новости США. США вновь во власти лесных пожаров. По меньшей мере 24 человека погибли на западе страны. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти предполагают, что жертв будет намного больше. Огонь охватил почти полтора миллиона гектаров земли. Разрушены тысячи жилых домов. Только в штате Орегон эвакуировано больше полумиллиона человек – это десятая часть всего населения штата.