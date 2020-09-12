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Во Франции возобновились забастовки. Люди требуют повысить зарплаты и пенсии

12 сентября 2020 14:04
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Новости Франции. В Париже и других городах страны возобновились прерванные на время летних отпусков акции протеста. Основные требования не изменились – повысить минимальную зарплату, пенсии, социальные минимумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции возобновились забастовки. Люди требуют повысить зарплаты и пенсии-1

Однако в 2020 году добавилось еще и недовольство системой здравоохранения, которая не смогла противостоять пандемии COVID-19. Во французской столице власти закрыли многие станции метро. Для разгона протестующих полиции пришлось применить слезоточивый газ. Более 150 человек уже задержаны.

Во Франции возобновились забастовки. Люди требуют повысить зарплаты и пенсии-4

Среди арестованных были и люди, которые пришли на акцию, чтобы намеренно громить витрины магазинов, банков и ресторанов. Однако, чтобы защититься от возможных погромов, владельцы бизнесов решили заранее огородить свои заведения деревянными и металлическими досками.

С тех пор, как выступления «желтых жилетов» были прерваны из-за карантинных ограничений, в течение нескольких месяцев в соцсетях митингующие обсуждали свое возвращение к протестной активности.

# Забастовка

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