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Пшидач: Польша планирует получить репарации от Германии и России

02 мая 2023 09:51
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Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Варшава вправе в скором времени потребовать репарации от России, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.  

Ранее власти Польши уже выдвигали Германии требования о компенсации, но получили отказ.  

Пока Польша обдумывает возможный диалог с Германией по этому вопросу. Как только будет достигнут успех, то следующим шагом может быть требование компенсации у России, сказал Марчин Пшидач.  

Политики Польши не раз высказывались о необходимости получения репараций от России за Вторую мировую войну, а президент Анджей Дуда одобрил данную инициативу в минувшем году. Тем не менее Министерство иностранных дел России считает подобные заявления неадекватными и относящимися к разряду политических фантазий. В Кремле расценивают сделанные Варшавой заявления как откровенную русофобию и нездоровый политический экстремизм.  

# Международная политика # Марчин Пшидач

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