Пшидач: Польша планирует получить репарации от Германии и России

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Варшава вправе в скором времени потребовать репарации от России, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Ранее власти Польши уже выдвигали Германии требования о компенсации, но получили отказ.

Пока Польша обдумывает возможный диалог с Германией по этому вопросу. Как только будет достигнут успех, то следующим шагом может быть требование компенсации у России, сказал Марчин Пшидач.

Политики Польши не раз высказывались о необходимости получения репараций от России за Вторую мировую войну, а президент Анджей Дуда одобрил данную инициативу в минувшем году. Тем не менее Министерство иностранных дел России считает подобные заявления неадекватными и относящимися к разряду политических фантазий. В Кремле расценивают сделанные Варшавой заявления как откровенную русофобию и нездоровый политический экстремизм.