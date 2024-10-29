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В Германии участились случаи насилия в отношении женщин

29 октября 2024 07:24
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В Германии растет уровень преступности. Общественность беспокоят участившиеся случаи насилия в отношении женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии участились случаи насилия в отношении женщин-2

В связи с этим даже появился новый термин – фемицид. В Берлине за неделю происходит убийство двух женщин, а раз в два дня в Германии девушку убивает ее нынешний или бывший партнер. При этом в стране не хватает около 14 тысяч мест в специализированных приютах для жертв насилия. 

Проведенное по этому поводу исследование показало, что инвестируется в них слишком мало: 300 миллионов евро вместо рекомендованных 1,5 миллиарда.

# Криминал

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