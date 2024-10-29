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Украинский конфликт для Запада отошёл на второй план – Боррель

29 октября 2024 07:14
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Для Запада конфликт в Украине уже не представляет былого интереса. Он отошел на второй план, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский конфликт для Запада отошёл на второй план – Боррель-2

Сегодня внимание общественности в большей степени приковано к Ближнему Востоку. Тем более предложений по урегулированию ситуации от киевского режима пока не поступало. А вот о мире в ближневосточном регионе заговорили. 

Накануне в Дохе прошел очередной раунд переговоров по сектору Газа. Число погибших там превысило 40 тысяч человек.

# Международная политика

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