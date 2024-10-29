Украинский конфликт для Запада отошёл на второй план – Боррель

Для Запада конфликт в Украине уже не представляет былого интереса. Он отошел на второй план, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня внимание общественности в большей степени приковано к Ближнему Востоку. Тем более предложений по урегулированию ситуации от киевского режима пока не поступало. А вот о мире в ближневосточном регионе заговорили.

Накануне в Дохе прошел очередной раунд переговоров по сектору Газа. Число погибших там превысило 40 тысяч человек.