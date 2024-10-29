Израиль запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам

Израиль принял решение, которое еще больше усугубит и так сложную гуманитарную ситуацию в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местный парламент запретил деятельность в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Организация насчитывает тысячи сотрудников и помогает получить образование, медобслуживание и прочую помощь жителям сектора Газа и Ливана.

Из-за этого решения будут закрыты все пути доставки гуманитарных грузов. Решение Израиля вызвало обеспокоенность не только ООН, но и других государств, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию.