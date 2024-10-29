Тайфун на Филиппинах унёс жизни более 130 человек

По оценкам правительства, этот удар стихии самый смертоносный и разрушительный на архипелаге Юго-Восточной Азии в этом году. Тайфун принес не только ливни, но и оползни. Десятки домов просто похоронены под землей. Продолжаются поиски и пропавших без вести. Сейчас шторм приблизился к китайскому острову Хайнань. Местные власти уже эвакуировали более 50 тысяч человек.