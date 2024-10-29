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Тайфун на Филиппинах унёс жизни более 130 человек

29 октября 2024 07:00
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Тропический шторм на Филиппинах унес жизни более 130 человек. Сотни пострадали, десятки считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун на Филиппинах унёс жизни более 130 человек-2

По оценкам правительства, этот удар стихии самый смертоносный и разрушительный на архипелаге Юго-Восточной Азии в этом году. Тайфун принес не только ливни, но и оползни. Десятки домов просто похоронены под землей. Продолжаются поиски и пропавших без вести. Сейчас шторм приблизился к китайскому острову Хайнань. Местные власти уже эвакуировали более 50 тысяч человек.

# Природные катаклизмы

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