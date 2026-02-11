Тысячи пилотов и бортпроводников объявили однодневную забастовку в Германии

Недовольство европейцев выходит на новую высоту. Тысячи пилотов и бортпроводников национальной немецкой авиакомпании объявили однодневную забастовку. Профсоюзы требуют повысить пенсионные взносы для почти 5 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затраты высокие, доходы низкие, а руководство в компенсации отказало. Пассажиры тем временем застряли в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Берлина. Отменены до 90 % всех рейсов в стране.

В авиакомпании жалуются, что уведомление от профсоюзов о забастовке получили в крайне сжатые сроки. Туристам посоветовали срочно перебронировать билеты на несколько часов позже или отменять планы. Однако это проблему не решит, восстанавливать авиасообщение после такой забастовки будут не менее суток.