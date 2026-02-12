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Евросоюз одобрил кредит Польше в рамках программы милитаризации ЕС

12 февраля 2026 05:50
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Послы Евросоюза одобрили предоставление Польше кредита в рамках программы милитаризации на 44 миллиарда евро. Эта сумма составляет почти треть от общего объема фонда. Польская заявка охватывает 139 оборонных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз одобрил кредит Польше в рамках программы милитаризации ЕС-2

Окончательное решение будет принято министрами финансов на предстоящей неделе в Брюсселе. При благоприятном развитии событий Варшава сможет подписать кредитное соглашение уже весной – получить первый аванс в шесть миллиардов в конце марта или начале апреля. Важно, что средства предназначены исключительно для развития национальных оборонных производств. Вывозить заказы за границу нельзя.

# Польша

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