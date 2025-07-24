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США обвинили Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре

24 июля 2025 05:58
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Госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США обвинили Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре-2

Вашингтон считает неправильным то, что лидеры ЕС мягко говоря не соблюдают заявленные ими самими принципы демократии. Поскольку за последние несколько лет тысячи людей осуждены за критику своих правительств. Госдеп США выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества США и Евросоюза.

# США # Европейский союз

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