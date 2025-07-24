Мощный шторм вызвал масштабные наводнения в Таиланде

Северные провинции Таиланда уходят под воду. Мощный тайфун, который обрушился на побережье, принес с собой сильные ливни и ураганный ветер, скорость которого достигала 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах за короткое время выпало более 100 миллиметров осадков. Вода поднялась более чем на метр и затопила поля, дороги и хлынула на улицы городов, в считанные минуты превратив их в реки. Стихия парализовала движение транспорта. Закрыты пляжи, рестораны и кафе. Многие отели остались без электричества. Власти призвали местных жителей соблюдать максимальную осторожность и быть готовыми к возможным опасным ситуациям.