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Мощный шторм вызвал масштабные наводнения в Таиланде

24 июля 2025 06:00
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Северные провинции Таиланда уходят под воду. Мощный тайфун, который обрушился на побережье, принес с собой сильные ливни и ураганный ветер, скорость которого достигала 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный шторм вызвал масштабные наводнения в Таиланде-2

В некоторых районах за короткое время выпало более 100 миллиметров осадков. Вода поднялась более чем на метр и затопила поля, дороги и хлынула на улицы городов, в считанные минуты превратив их в реки. Стихия парализовала движение транспорта. Закрыты пляжи, рестораны и кафе. Многие отели остались без электричества. Власти призвали местных жителей соблюдать максимальную осторожность и быть готовыми к возможным опасным ситуациям.

# Наводнение

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