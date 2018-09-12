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В Германии Ryanair отменил 150 рейсов из-за забастовок пилотов

12 сентября 2018 08:14
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Новости Германии. Не менее 150 авиарейсов отменено в Германии из-за очередной забастовки пилотов и бортпроводников ирландской компании Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения затронут как входящие, так и исходящие рейсы.

В Германии Ryanair отменил 150 рейсов из-за забастовок пилотов-1

Пассажиров предупреждают об отмене перелётов, чтобы они смогли перебронировать билеты. В стачке, которая продлится сутки, участвуют около полутора тысяч сотрудников. Они требуют повышения заработной платы, а также социальных стандартов.

В Германии Ryanair отменил 150 рейсов из-за забастовок пилотов-4

Напомним, забастовки работников ирландской авиакомпании по всей Европе начались в конце июля. Только в августе забастовки затронули интересы более 50 тысяч пассажиров.

# Авиакомпания # Фотофакт

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