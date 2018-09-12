В Германии Ryanair отменил 150 рейсов из-за забастовок пилотов

Новости Германии. Не менее 150 авиарейсов отменено в Германии из-за очередной забастовки пилотов и бортпроводников ирландской компании Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения затронут как входящие, так и исходящие рейсы.

Пассажиров предупреждают об отмене перелётов, чтобы они смогли перебронировать билеты. В стачке, которая продлится сутки, участвуют около полутора тысяч сотрудников. Они требуют повышения заработной платы, а также социальных стандартов.