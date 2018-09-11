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Более 100 заключенных совершили побег из тюрьмы в Бразилии

11 сентября 2018 09:25
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Новости Бразилии. Массовый побег совершили заключенные тюрьмы в бразильском штате Параиба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 заключенных совершили побег из тюрьмы в Бразилии-1

Группа вооруженных людей взорвала ворота пенитенциарного учреждения и открыла огонь по охранникам. Один из стражей порядка получил серьезные ранения.

Более 100 заключенных совершили побег из тюрьмы в Бразилии-4

В результате нападения из тюрьмы вырвались более сотни преступников. Полицейским удалось выследить и задержать около половины беглецов. Фото остальных опубликовали власти страны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# Побег # Фотофакт

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