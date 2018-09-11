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Из-за взрыва на заправочной станции в Нигерии погибли более 35 человек

11 сентября 2018 09:15
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Новости Нигерии. В результате взрыва газовоза в Нигерии погибли не менее 35 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрыва на заправочной станции в Нигерии погибли более 35 человек-1

Инцидент произошёл в штате Насарава у заправочной станции во время перекачки газа в хранилище.

Из-за взрыва на заправочной станции в Нигерии погибли более 35 человек-4

На месте ЧП работают бригады скорой и сотрудники экстренных служб. Пострадавших по последним данным около сотни, их доставляют в ближайшие больницы. Причины произошедшего пока не установлены.

# Взрыв газа # Фотофакт

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