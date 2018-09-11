Из-за взрыва на заправочной станции в Нигерии погибли более 35 человек

Новости Нигерии. В результате взрыва газовоза в Нигерии погибли не менее 35 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в штате Насарава у заправочной станции во время перекачки газа в хранилище.