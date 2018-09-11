Прямой эфир

Древние римские монеты случайно нашли в подвале театра в Италии

11 сентября 2018 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии обнаружили клад. Неожиданная находка была сделана в подвале бывшего театра в городе Комо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Древние римские монеты случайно нашли в подвале театра в Италии-1

Внутри урны из талькохлорита находились древние римские монеты.

Древние римские монеты случайно нашли в подвале театра в Италии-4

По мнению археологов, они датируются приблизительно V веком нашей эры. Клад уже отправили на реставрацию, где его изучат специалисты. Стоимость находки может достигать нескольких миллионов евро.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 100 заключенных совершили побег из тюрьмы в Бразилии
11 сентября 2018 09:25

Более 100 заключенных совершили побег из тюрьмы в Бразилии

Из-за взрыва на заправочной станции в Нигерии погибли более 35 человек
11 сентября 2018 09:15

Из-за взрыва на заправочной станции в Нигерии погибли более 35 человек

Власти Южной Каролины планируют эвакуировать 1 миллион жителей из-за урагана «Флоренс»
11 сентября 2018 09:11

Власти Южной Каролины планируют эвакуировать 1 миллион жителей из-за урагана «Флоренс»