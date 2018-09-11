Древние римские монеты случайно нашли в подвале театра в Италии

Новости Италии. В Италии обнаружили клад. Неожиданная находка была сделана в подвале бывшего театра в городе Комо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению археологов, они датируются приблизительно V веком нашей эры. Клад уже отправили на реставрацию, где его изучат специалисты. Стоимость находки может достигать нескольких миллионов евро.