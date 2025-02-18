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Госдеп США: РФ и США хотят устранить «раздражители» в отношениях

18 февраля 2025 15:07
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Россия и США договорились принять меры по нормализации работы дипмиссий, создать консультационный механизм для устранения «раздражителей» в отношениях. Также были созданы группы высокого уровня для проведения работы по прекращению конфликта в Украине, который необходимо разрешить долгосрочным и стабильным способом. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Стороны создали основу для будущего взаимодействия по геополитическим и экономическим вопросам. Государственный департамент США отметил, что «одного звонка и встречи недостаточно для прочного мира». 

Госдеп США: РФ и США хотят устранить «раздражители» в отношениях-1

Фото: pixabay

Россия и США считают, что одним из ключевых условий урегулирования кризиса является проведение выборов в Украине.

Ранее делегации Америки и России провели переговоры в Эр-Рияде.

# Международная политика

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