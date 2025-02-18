Госдеп США: РФ и США хотят устранить «раздражители» в отношениях

Россия и США договорились принять меры по нормализации работы дипмиссий, создать консультационный механизм для устранения «раздражителей» в отношениях. Также были созданы группы высокого уровня для проведения работы по прекращению конфликта в Украине, который необходимо разрешить долгосрочным и стабильным способом. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Стороны создали основу для будущего взаимодействия по геополитическим и экономическим вопросам. Государственный департамент США отметил, что «одного звонка и встречи недостаточно для прочного мира».