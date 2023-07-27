В Германии резко поднялись цены на арендное жильё

Новости Германии. В Германии проблемы с арендным жильем. В первом полугодии цены на него подскочили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее резкое повышение стоимости зафиксировано в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Кельне. Поиск квартиры все больше превращается в авантюру. Предложений мало, а спрос велик. Именно недоступность немецкого жилья и вызвала скачок цен. Правительство Германии обещает решить квартирный вопрос и построить дома. Но пока это лишь планы на бумаге.