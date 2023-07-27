Новости Германии. Зимняя картина предстала перед глазами жителей Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в Европе рекорды бьет жара, в баварских Альпах неожиданно выпал снег. Для этого времени года подобное явление – большая редкость.
Эксперты связывают происходящее с глобальным потеплением. Как бы там ни было, погода внесла коррективы в планы местных жителей. Дети получили дополнительную возможность поиграть в снежки. А сотрудники зимних курортов вынуждены очищать подъемники и фуникулеры.