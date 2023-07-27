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В баварских Альпах неожиданно выпал снег

27 июля 2023 18:03
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Новости Германии. Зимняя картина предстала перед глазами жителей Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в Европе рекорды бьет жара, в баварских Альпах неожиданно выпал снег. Для этого времени года подобное явление – большая редкость.

В баварских Альпах неожиданно выпал снег-1

Эксперты связывают происходящее с глобальным потеплением. Как бы там ни было, погода внесла коррективы в планы местных жителей. Дети получили дополнительную возможность поиграть в снежки. А сотрудники зимних курортов вынуждены очищать подъемники и фуникулеры.

# Природные катаклизмы # Новости Германии # Фотофакт

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