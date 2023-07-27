В США повысили базовую процентную ставку до 5,5 пункта

Это рекорд за два десятилетия и уже 11 попытка таким образом снизить инфляцию в стране. Председатель ФРС признал, что экономика Штатов сталкивается с препятствиями. И Вашингтон продолжает ужесточать денежно-кредитную политику ради борьбы с ростом цен. Но повышение ставок не облегчает жизнь местных. Наоборот. Страховая компания провела опрос, результаты которого показали: более 60 % американцев пострадали от повышения процентных ставок.