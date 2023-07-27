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В США повысили базовую процентную ставку до 5,5 пункта

27 июля 2023 19:40
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Новости США. Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку. Теперь она составляет 5,5 пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США повысили базовую процентную ставку до 5,5 пункта-1

Это рекорд за два десятилетия и уже 11 попытка таким образом снизить инфляцию в стране. Председатель ФРС признал, что экономика Штатов сталкивается с препятствиями. И Вашингтон продолжает ужесточать денежно-кредитную политику ради борьбы с ростом цен. Но повышение ставок не облегчает жизнь местных. Наоборот. Страховая компания провела опрос, результаты которого показали: более 60 % американцев пострадали от повышения процентных ставок.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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