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В Германии растёт уровень семейного насилия

24 ноября 2023 09:05
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В Германии растет уровень бытового насилия. Специалисты приводят данные неутешительной статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии растёт уровень семейного насилия-1

В стране каждые 2 минуты один житель страдает от этой проблемы. Всего в 2022 году в Германии было зарегистрировано 240 тысяч подобных случаев. При этом в большинстве из них пострадали женщины, чаще всего угроза исходила от партнера. В стране работают сотни организаций, оказывающих как юридические, так и психологические консультации, однако обращаться за помощью немцы почему-то не спешат.

# Насилие # Новости Германии # Фотофакт

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