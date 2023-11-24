В Германии растёт уровень семейного насилия

В стране каждые 2 минуты один житель страдает от этой проблемы. Всего в 2022 году в Германии было зарегистрировано 240 тысяч подобных случаев. При этом в большинстве из них пострадали женщины, чаще всего угроза исходила от партнера. В стране работают сотни организаций, оказывающих как юридические, так и психологические консультации, однако обращаться за помощью немцы почему-то не спешат.